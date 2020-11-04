Зідан: Азар і Асенсіо виконали відмінну роботу

У матчі 3-го туру Ліги чемпіонів мадридський Реал заслужено переграв міланський Інтер (3:2).

Про це заявив наставник іспанського клубу Зінедін Зідан.

"Обстановка була напружена, тому що перед нами важкий суперник. Ми терпіли, і нам потрібно похвалити хлопців, тому що вони заслужили перемогу. Ми почали дуже добре, пресингуючи якомога вище. Ми вийшли вперед 2:0, але швидко пропустили і не змогли зіграти у свій футбол.

Азар і Асенсіо виконали відмінну роботу, і, зробивши заміни, ми постаралися використовувати простір, яке вони залишали позаду. Нам потрібно радіти. Завжди можна досягти більшого, але ми поки що радіємо перемозі. Проти сильних суперників завжди важко, і треба вірити до кінця", - сказав Зідан.