Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 30 жовтня, легендарному Дієго Марадоні виповнилося 60 років.

Зірковий аргентинець завжди "славився" своїм неспокійним характером поза футбольним полем: наркотики, епатаж, розгульний спосіб життя. Однак, не дивлячись на свої витівки, Марадона залишається одним із найвеличніших футболістів в історії футболу.

Загадаємо, як змінювався Дієго протягом життя.

Найвідомішим матчем Марадони стала гра зі збірною Англії у чвертьфіналі чемпіонату світу 1986 року.

В тому поєдинку аргентинець забив два принципово різні голи у ворота Пітера Шилтона.

Перший гол був названий Рукою Бога:

Другий Голом сторіччя:

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