У матчі Ліги чемпіонів Шахтар очікував іншої гри від менхенгладбаської Боруссії.

Про це заявив наставник Боруссії Марко Розе.

"Не беруся ні обговорювати, ні судити нашого суперника. Єдине, що можу сказати, цілком може бути, що Шахтар чекав від нас не ту гру, яку ми показали. Думаю, через три тижні в Менхенгладбаху "гірники" покажуть зовсім іншу гру.

Саме перемога була заслуженою. Ми забили чимало красивих голів. Особливо мене вразив другий і третій. Щодо суперника, то у нього багато чого не вийшло. 6:0 - незвичний рахунок для Шахтаря, саме тому я вважаю, що матч-відповідь буде іншою.

Ми провели рівно половину матчів і тепер дивимося на інші команди з першого місця. Але це тільки половина шляху і три гри, що залишилися, можуть все змінити. Що відомо напевно: через три тижні Шахтар буде показувати абсолютно іншу гру та постарається повернути ситуацію на свою користь. Тому ми зараз порадіємо перемозі, а далі будемо працювати над тим, щоб утримати зайняту позицію", - зазначив Розе.