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Каштру: На нас чекає складний матч з Динамо

Сьогодні 08:55 319 0
Наставник гірників оцінив складність наступних матчів
Каштру: На нас чекає складний матч з Динамо
#Каштру, #Шахтар

Джерело - ФК Шахтар.

Перший і другий пропущені м'ячі повністю змусили гравців Шахтаря опустити руки у матчі з Боруссією.

Про це розповів головний тренер гірників Луїш Каштру.

"Боляче тому, що сталося це поразка дуже несподівано. В принципі, це той же склад, та ж команда, що грала з Реалом і показала себе чудово як в атаці, так і в обороні. Це практично той же склад, що грав з Інтером - там ми показали себе дуже гідно в обороні. Коли відбувається таке, як сьогодні, це залишає брудну, жахливу пляму на нашій команді. Як я тільки що і сказав, перший і другий м'ячі повністю змусили нас опустити руки, тому що ніхто не очікував, що таке буде.

Ви зараз говорите про паузу. Так, пауза, але не варто забувати, що у нас 17 гравців у збірних - України, Грузії, Ізраїлю, бразильській олімпійській. А ще перед цією паузою чекає складний матч з Динамо. Так що паузи, якої ми б хотіли, не буде. Але футбол навчив мене одному: якщо негативні речі відбуваються так раптово, то і хороше може статися так же раптово. Ми знову повернемося на той рівень, на якому грали. Так, сьогодні команду розчарував такий результат, але в будь-якому випадку потрібно дивитися вперед, щось виправляти і ставати краще", - відзначив Каштру.

Раніше, Боруссія знищила Шахтар у Лізі чемпіонів.

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