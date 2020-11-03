Вихованець Динамо отримав виклик у збірну Росії

Вихованець Динамо може зіграти за збірну Росії

Вихованець київського Динамо Данило Лісовий вперше викликаний в збірну Росії.

Про це повідомляє РФС.

Він потрапив в число 28 футболістів, викликаних на листопадові матчі російської національної команди, яка проведе товариську гру проти Молдови та поєдинки Ліги націй проти Туреччини і Сербії.

Футболіст народився 12 січня 1998 року в Москві, але ще в дитинстві з батьками переїхав до Києва. Грає на позиції півзахисника. Вихованець київського Динамо. Отримав громадянство України, щоб виступати за юнацьку збірну.

Грав за юнацькі збірні України U-16 і U-17. У 2016 році перебрався до академії пітерського Зеніту, з якого йшов в оренду в тульський Арсенал. 7 вересня 2020 року Лісовий підписав 5-річний контракт з московським Динамо і забив 3 голи в 6 матчах РПЛ.

Раніше, російський клуб орендував півзахисника Динамо.