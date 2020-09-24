Російський клуб орендував півзахисника Динамо

Алібеков продовжить кар'єру в Уфі

Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков на правах оренди продовжить кар'єру в російському клубі Уфа.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Термін орендної угоди розрахований до кінця сезону 2020/2021.

Нагадаємо, що минулий сезон Алібеков провів на правах оренди в чеському Словані, зігравши 13 матчів (8 в стартовому складі), а в цьому сезоні футболіст встиг потрапити до заявки першої команди на матч чемпіонату України проти ФК Львів.

Додамо, що Уфа виступає в елітній першості Росії, в новому сезоні набрала всього 5 очок у восьми стартових турах.

Раніше, Динамо дотиснуло Гент у кваліфікації Ліги чемпіонів.