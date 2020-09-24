Російський клуб орендував півзахисника Динамо

Джерело - sport.ua.
Півзахисник Динамо Ахмед Алібеков на правах оренди продовжить кар'єру в російському клубі Уфа.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Термін орендної угоди розрахований до кінця сезону 2020/2021.
Нагадаємо, що минулий сезон Алібеков провів на правах оренди в чеському Словані, зігравши 13 матчів (8 в стартовому складі), а в цьому сезоні футболіст встиг потрапити до заявки першої команди на матч чемпіонату України проти ФК Львів.
Додамо, що Уфа виступає в елітній першості Росії, в новому сезоні набрала всього 5 очок у восьми стартових турах.
Раніше, Динамо дотиснуло Гент у кваліфікації Ліги чемпіонів.