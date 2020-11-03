Гіггз тимчасово покинув збірну Уельсу

Раян Гіггз буде відсутній на матчах національної команди

Головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз буде відсутнім на майбутніх матчах команди.

Про це повідомляє пресслужба асоціації Уельсу.

Футбольна асоціація домовилась із Гіггзом, що той не буде у розташуванні команди під час листопадового збору.

Командою буде керуватиме помічник Роберт Пейдж на матчах проти США, Ірландії та Фінляндії.

Нагадаємо, Гіггз був заарештований за напад на дівчину, який стався 1 листопада. Збірна Уельсу навіть скасувала заплановану пресконференцію свого наставника.