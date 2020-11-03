Гіггз тимчасово покинув збірну Уельсу

Джерело - football24.ua.
Головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз буде відсутнім на майбутніх матчах команди.
Про це повідомляє пресслужба асоціації Уельсу.
Футбольна асоціація домовилась із Гіггзом, що той не буде у розташуванні команди під час листопадового збору.
Командою буде керуватиме помічник Роберт Пейдж на матчах проти США, Ірландії та Фінляндії.
Нагадаємо, Гіггз був заарештований за напад на дівчину, який стався 1 листопада. Збірна Уельсу навіть скасувала заплановану пресконференцію свого наставника.