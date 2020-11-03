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Гіггз тимчасово покинув збірну Уельсу

Сьогодні 18:30 630 0
Раян Гіггз буде відсутній на матчах національної команди
Гіггз тимчасово покинув збірну Уельсу
#Гіггз, #Уельс

Джерело - football24.ua.

Головний тренер збірної Уельсу Раян Гіггз буде відсутнім на майбутніх матчах команди.

Про це повідомляє пресслужба асоціації Уельсу.

Футбольна асоціація домовилась із Гіггзом, що той не буде у розташуванні команди під час листопадового збору.

Командою буде керуватиме помічник Роберт Пейдж на матчах проти США, Ірландії та Фінляндії.

Нагадаємо, Гіггз був заарештований за напад на дівчину, який стався 1 листопада. Збірна Уельсу навіть скасувала заплановану пресконференцію свого наставника.

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