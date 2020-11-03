Шахтар - Боруссія М: де дивитися онлайн пряму трансляцію Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар у матчі 3 туру Ліги чемпіонів 2020/21 вдома приймає менхенгладбахську Боруссію.

Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Матч відбудеться сьогодні, 3 листопада, о 19:55 на НСК Олімпійському в Києві. Пряма трансляція матчу в Україні на телеканалах Футбол 1, який входить до сервісу Oll.tv та на каналі Воля Футбол 1 в медіасервісі Megogo. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку.

Телеканал Футбол 1 входить да тарифних пакетів: Футбол (109 грн/міс), Xtra Sport (139 грн), Xtra Sport Oll inclusive (189 грн) та Ultra Oll inclusive (249 грн).

Телеканал Воля Футбол 1 (+ 11 інших футбольних телеканалів) доступний у медіасервісі Megogo в тарифах Кіно і ТБ Оптимальна (99 грн) та Кіно і ТБ Максимальна (197 грн).

Також на вищезгаданих телеканалах можна перегянути матчі Ліги Європи, у якій бере участь луганська Зоря.

Нагадаємо, Шахтар лідирує в групі B після 2-х турів. У гірників 4 очки. Боруссія двічі зіграла внічию на старті турніру та має в активі 2 очки. такожж 2 очки в міланського Інтера. Замикає турнірну таблицю квартету, набравши 1 очко.

Матч Реал - Інтер також відбудеться 3 листопада. Початок о 22:00 за київським часом.