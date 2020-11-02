 Грозний отримав пропозицію з Казахстану | Футбол | Champion.com.ua
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Грозний отримав пропозицію з Казахстану

Сьогодні 23:13 211 0
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Грозний отримав пропозицію з Казахстану
#Грозний

Джерело - championat.com.

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний є головним претендентом на пост головного тренера казахстанського Ордабаси.

Про це повідомляє championat.com.

Нинішній наставник команди, Кахабер Цхададзе, швидше за все, буде звільнений найближчим часом через конфлікт з керівництвом клубу.

Однією з головних причин, чому вибір керівництва Ордабаси припав на Грозного, є його досвід роботи в Казахстані. Раніше він вже очолював Тобол (2011-2012 роки), Іртиш (2017 рік) і Шахтар Караганда (2019-2020 роки).

Раніше повідомлялося, що Грозний може очолити Астану.

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