В'ячеслав Грозний може повернутися у Казахстан

Відомий український тренер В'ячеслав Грозний є головним претендентом на пост головного тренера казахстанського Ордабаси.

Про це повідомляє championat.com.

Нинішній наставник команди, Кахабер Цхададзе, швидше за все, буде звільнений найближчим часом через конфлікт з керівництвом клубу.

Однією з головних причин, чому вибір керівництва Ордабаси припав на Грозного, є його досвід роботи в Казахстані. Раніше він вже очолював Тобол (2011-2012 роки), Іртиш (2017 рік) і Шахтар Караганда (2019-2020 роки).

Раніше повідомлялося, що Грозний може очолити Астану.