Український фахівець може повернутися до Казахстану

Досвідчений український тренер В'ячеслав Грозний є одним з кандидатів на посаду головного тренера Астани.

Про це повідомляє Prosports.kz.

Відзначимо, що чинний чемпіон Казахстану припинив співпрацю з 51-річним Полом Ешуортом, який займав пост виконавчого директора, а також був виконуючим обов'язків головного тренера команди.

Раніше була інформація про те, що Астана розглядає в якості нового наставника казахстанського тренера Володимира Чебуріна, який досяг великих успіхів з литовською Судувою.

Останнім місцем роботи В'ячеслава Грозного був карагандинський Шахтар, який він очолив в кінці 2019 року. У Казахстані Грозний також працював в костанайському Тоболі (в сезоні 2012) і павлодарському Іртиші (у 2017 році).

Раніше повідомлялося, що Астану може очолити Юрій Вернидуб.