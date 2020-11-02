 Гвардіола виділив досягнення Аталанти та Шахтаря у Лізі чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар Донецьк - Боруссія Менхенгладбах: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 17:42 982
Рейтинг WTA: Костюк увірвалась у ТОП-100
Сьогодні 21:41 70613
Без 13 гравців основи: Динамо назвало заявку на матч з Барселоною
Сьогодні 16:10 9603
Усик залишився п'ятим в рейтингу суперважковаговиків
Сьогодні 14:09 3142
Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 12:54 1731
Ліга чемпіонів. Шахтар - Боруссія М: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:45 471
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини
Сьогодні 10:39 1115 3
Романчук встановив новий рекорд України
Сьогодні 08:55 645
Динамо підтвердило спалах коронавірусу у команді
Сьогодні 08:24 1543
Костюк програла драматичний фінал турніру ITF у США
Вчора 23:12 1436
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:41 Теніс Рейтинг WTA: Костюк увірвалась у ТОП-100 70613
21:24 Футбол Фулгем переміг Вест Бромвіч у 7 турі АПЛ 250
21:15 Футбол Гвардіола виділив досягнення Аталанти та Шахтаря у Лізі чемпіонів 637
20:58 Футбол Минай зацікавлений у підписанні Мілевського 798
20:45 Футбол УЄФА може провести Євро-2020 повністю у Росії 1384
20:29 Футбол В 11 гравців Аякса виявили коронавірус перед матчем Ліги чемпіонів 791
20:13 Футбол Денисов: Заборона на присутність глядачів буде стосуватися всіх матчів в Україні 739
19:54 Баскетбол Всі гравці Будівельника захворіли на коронавірус 882
19:39 Футбол Каштру: Боруссія обожнює атакувальний футбол 760
19:26 Беттінг Промокод БК Фаворит Спорт: бонус 50% на перший депозит 818
19:20 Бокс Усик: Я не дозволю Джошуа і Ф'юрі побитися, щоб потім зустрітися з переможцем 677
18:59 Футбол Де Пена зіграє проти Барселони зліва у захисті - журналіст 1148
18:48 Футбол Ворскла відхилила пропозицію Шахтаря щодо трансферу Різника 1348
18:30 Футбол Матч Барселона – Динамо можуть перенести 3138
18:20 Блог Воротар Стяуа забив шалений гол ударом від своїх воріт 2345
18:17 Футбол Захисник Динамо їздить на автомобілі дідуся 1492 1
18:04 Блог Український гімнаст шокував суддів новими елементами 978
17:59 Футбол Яремчук відреагував на перший хет-трик за Гент 1924
17:45 Футбол Сирота: Шокував виклик у збірну України 1696
17:42 Футбол Шахтар Донецьк - Боруссія Менхенгладбах: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 982
17:33 Бокс Лопес отримав травму у бою з Ломаченком 2190
17:17 Бокс Чісора хоче бою з Вайтом 1831
16:58 Теніс Марченко програв на старті турніру ATP у Німеччині 1144
16:47 Бокс Гірн: Джошуа не сумнівається в тому, що нокаутує Усика 2146
16:32 Навколо спорту Топ востребованных специальностей для дополнительного заработка в сети 195

Гвардіола виділив досягнення Аталанти та Шахтаря у Лізі чемпіонів

Сьогодні 21:15 637 0
Жузеп Гвардіола прокоментував конкуренцію у Лізі чемпіонів
Гвардіола виділив досягнення Аталанти та Шахтаря у Лізі чемпіонів
#Гвардіола

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола оцінив боротьбу команд у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Тут важко, дуже важко. Є багато прикладів, які підтверджують те, що я говорю. Тут більше ігор проти більш підготовлених тренерів. Більше матчів, в яких тренери знають, що вони повинні робити.

Команди тут сильніше. У кожному клубі більше грошей, а не тільки в декількох командах. У багатьох є можливість витрачати і купувати гравців.

Це складно. Погляньте на Аталанту в минулому сезоні, на півфіналістів Ліги чемпіонів, на боротьбу в Серії А - це було неймовірно. Погляньте на Шахтар в матчі з Реалом, який потім зіграв внічию з Інтером. Це абсурд, раніше такого не було.

Пробитися в плей-оф непросто. Кожен раз, коли ми потрапляємо туди, я говорю гравцям: Вітаю, насолоджуйтеся моментом. Вихід в наступний раунд - перший успіх сезону", - заявив Гвардіола.

Раніше, Гвардіола відмовився від Мессі та обрав нову зіркову трансферну ціль.

Коментарі ()