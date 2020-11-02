Гвардіола виділив досягнення Аталанти та Шахтаря у Лізі чемпіонів

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола оцінив боротьбу команд у Лізі чемпіонів.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

"Тут важко, дуже важко. Є багато прикладів, які підтверджують те, що я говорю. Тут більше ігор проти більш підготовлених тренерів. Більше матчів, в яких тренери знають, що вони повинні робити.

Команди тут сильніше. У кожному клубі більше грошей, а не тільки в декількох командах. У багатьох є можливість витрачати і купувати гравців.

Це складно. Погляньте на Аталанту в минулому сезоні, на півфіналістів Ліги чемпіонів, на боротьбу в Серії А - це було неймовірно. Погляньте на Шахтар в матчі з Реалом, який потім зіграв внічию з Інтером. Це абсурд, раніше такого не було.

Пробитися в плей-оф непросто. Кожен раз, коли ми потрапляємо туди, я говорю гравцям: Вітаю, насолоджуйтеся моментом. Вихід в наступний раунд - перший успіх сезону", - заявив Гвардіола.