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Гвардіола відмовився від Мессі та обрав нову зіркову трансферну ціль

Сьогодні 14:28 898 0
Жузеп Гвардіола визначився із майбутньою трансферною ціллю
Гвардіола відмовився від Мессі та обрав нову зіркову трансферну ціль
#Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Мбаппе

Джерело - football24.ua.

Наставник Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола вирішив відмовитись від підписання Ліонеля Мессі.

Про це повідомляє Don Balon.

Новим фаворитом Гвардіоли став Мбаппе. Причинами для цього став не дуже яскравий початок сезону від Ліонеля та його вік (аргентинець на 12 років старший за Кіліана).

Зазначається, що трансфер Мбаппе не обійдеться дуже дорого – його контракт із ПСЖ завершується у 2022 році і француз не збирається продовжувати угоду із парижанами. Фаворитом на підписання Мбаппе є Реал.

Раніше повідомлялося, що Барселона готує трансфер Мбаппе.

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