Яремчук відреагував на перший хет-трик за Гент

Форвард Гента Роман Яремчук зміг оформити перший хет-трик за клуб завдяки наполегливій праці.

Про це розповів сам футболіст.

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"Важлива перемога не тільки для мене, але і всієї команди. Мій перший хет-трик у складі Гента. Це нагорода за наполегливу працю і мотивація працювати далі.

Отримали заряд хорошого настрою перед Лігою Європи", - сказав Яремчук.