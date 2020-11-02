Яремчук відреагував на перший хет-трик за Гент

Джерело - sport.ua.
Форвард Гента Роман Яремчук зміг оформити перший хет-трик за клуб завдяки наполегливій праці.
Про це розповів сам футболіст.
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"Важлива перемога не тільки для мене, але і всієї команди. Мій перший хет-трик у складі Гента. Це нагорода за наполегливу працю і мотивація працювати далі.
Отримали заряд хорошого настрою перед Лігою Європи", - сказав Яремчук.
Нагадаємо, Яремчук оформив історичний хет-трик у чемпіонаті Бельгії.