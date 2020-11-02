Названо найкращого гравця 8 туру УПЛ

Циганков відзначився голом у матчі з Дніпром-1

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в матчах 8-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За підсумками голосування, перемогу здобув вінгер Динамо Віктор Циганков, який в матчі з Дніпром-1 (2:1) відзначився голом. Він набрав чотири бали, голкіпер Львова Орест Костик і його одноклубник Назарій Нич - по два, гірник Тайсон - один.

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Яворський.