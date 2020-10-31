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Динамо мінімально перемогло Дніпро-1 в 8 турі УПЛ

Сьогодні 21:22 325 0
Переможний гол забив Віктор Циганков
Динамо мінімально перемогло Дніпро-1 в 8 турі УПЛ
#Дніпро-1, #Динамо, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо здобула мінімальну перемогу над Дніпро-1 в рамках 8 туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 2:1. Переможний гол забив Віктор Циганков.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
8 тур, 31 жовтня

Дніпро-1 - Динамо 1:2 (1:2)

Голи: 1:0 - 22 Назаренко, 1:1 - 34 автогол Адамюк, 1:2 - 43 Циганков

Стартові склади команд:

Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Тейлор, Логінов, Цуріков, Ігнатенко(Кравченко 73), Піхальонок, Назаренко(Коркішко 81), Ді Франко(Чичиков 62), Когут(Батагов 63), Довбик(Хобленко 63)

Запасні: Юрчук, Сафронов, Коркішко, Ярмолюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Хобленко

Динамо: Нещерет, Попов, Вербич(Родрігес 64), Шепелєв(Сидорчук 85), Циганков, Андрієвський, Караваєв, Забарний, Буяльський(Лєднєв 72), Супряга, Кендзьора

Запасні: Моргун, Сидорчук, Белуце, Шабанов, Де Пена, Лєднєв, Гармаш, Родрігес, Дуелунд

Жовті картки: Ігнатенко(50), Буяльський(55), Назаренко(78), Кендзьора(87), Піхальонок(90+3)

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