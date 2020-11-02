Лукаку не допоможе Інтеру в матчі з Реалом

Травма, отримана в матчі з Шахтарем, не дає можливості форварду зіграти

Форвард Інтера Ромелу Лукаку пропустить матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Футболіст не відновився від травми м'яза лівого стегна, отриманої в матчі ЛЧ проти Шахтаря, через що бельгієць вже пропустив суботню гру Серії А з Пармою.

Форварда намагаються встигнути відновити до гри чемпіонату Італії проти Аталанти на наступних вихідних.

Матч Реал - Інтер в Мадриді пройде в середу, 4 листопада.

Нагадаємо, Реал спробує влітку 2021 року купити в Шахтаря Додо.