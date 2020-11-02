Лукаку не допоможе Інтеру в матчі з Реалом

Джерело - isport.ua.
Форвард Інтера Ромелу Лукаку пропустить матч третього туру групового раунду Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
Футболіст не відновився від травми м'яза лівого стегна, отриманої в матчі ЛЧ проти Шахтаря, через що бельгієць вже пропустив суботню гру Серії А з Пармою.
Форварда намагаються встигнути відновити до гри чемпіонату Італії проти Аталанти на наступних вихідних.
Матч Реал - Інтер в Мадриді пройде в середу, 4 листопада.
Нагадаємо, Реал спробує влітку 2021 року купити в Шахтаря Додо.