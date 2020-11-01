Молодий бразилець сподобався керівництву бланкос

Правий фулбек Шахтаря Додо привернув увагу чинного чемпіона Іспанії мадридського Реала.

Про це повідомляє Don Balon.

Бланкос розглядають можливість покупки Додо у гірників влітку 2021 року, для чого найближчим часом готові розпочати попередні контакти з українським клубом.

У Реалі вважають, що покупка Додо обійдеться їм орієнтовно в 18 мільйонів євро.

Кандидатура Додо була схвалена головним тренером Реала Зінедіном Зіданом, який був здивований грою бразильця в недавньому матчі гірників проти його команди. Крім того, підписання Додо вписується в стратегію покупки молодих талановитих бразильців, яку в останні роки веде президент бланкос Флорентіно Перес.

Контракт Додо з Шахтарем розрахований до літа 2025 року. Transfermarkt оцінює його в 10 мільйонів євро.

Раніше, Палкін прокоментував інтерес Роми до головного скаута Шахтаря.