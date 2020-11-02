Ребров: У Києві з Динамо буде зовсім інша гра

Головний тренер угорського Ференцвароша Сергій Ребров вніс своєчасні корективи у гру з Динамо (2:2) у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це заявив сам фахівець.

"У першому таймі, коли ми використовували високий пресинг, Динамо занадто просто виходило з-під нього, тому довелося робити коригування. Коли забили гол, отримали впевненість і заграли по-іншому.

Помилки в першому таймі були і у нас, і у Динамо. Ми їх не використали, а Динамо використало наші. Грати проти колишнього клуб було непросто, але я намагався не показувати це команді. Ми дуже серйозно готувалися. Адже це була перша домашня гра в Лізі чемпіонів за 25 років. Радий, що в другому таймі ми переломили хід гри.

Після такого рахунку в першому таймі була важлива перерва, щоб трохи охолонути, переосмислити. Радий, що футболісти почули мене. Це не тільки заслуга тренера, а й заслуга самих гравців, що вони змогли заграти з іншою енергією. Це сталося не відразу, так як 10-15 хвилин Динамо непогано контролювало м'яч. Але забитий м'яч дав гравцям почуття, що вони можуть переламати гру. В кінці гри ми могли вирвати і перемогу, але могли і програти з великим рахунком. Задоволений, що набрали очко. Радий, що гра склалася так, як вона склалася, але для Динамо вона могла скластися краще.

У Києві буде зовсім інша гра, адже ніхто не знає, в яких складах підійдуть команди. Ми ніколи не грали в такому графіку. Ліга чемпіонів - це зовсім інший турнір. Особливо, коли у тебе в групі такі суперники як Барселона, Ювентус і Динамо, - сказав Ребров.