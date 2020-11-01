Відео голу 21-річного українського нападника ФК Львів Назарія Нича

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі УПЛ ФК Львів вдома обіграв Ворсклу.

27 хвилина. Відео голу Нича

Чемпіонат України – УПЛ

8 тур, 1 листопада

ФК Львів – Ворскла 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 27 Нич

Львів: Орест Костик, Енес Махмутович, Маруан Міхобі, Максим Грисьо (Юрій Кравчук, 79), Єгор Клименчук, Сабіно, Шина, Айнсалу (Володимир Якимець, 70), Фран Чірьяк (Ернест Антві, 69), Тракай Казлаускас (Ігор Кошман, 91), Назарій Нич

Ворскла: Дмитро Різник, Володимир Чеснаков, Сергій Яворський, Наджееб Якубу, Ігор Пердута, Павло Ребенок (Данило Кравчук, 72), Артем Челядин (Дмитро Щербак, 46), Олександр Скляр, Ібрагім Кане, Владислав Кулач (Іван Пешич, 23), Руслан Степанюк (Денис Васін, 82)

Попередження: Назарій Нич (6), Максим Грисьо (41), Енес Махмутович (59), Сабіно (89) - Владислав Кулач (8), Дмитро Щербак (50), Ібрагім Кане (94)

Нагадаємо, Минай та Рух не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ.