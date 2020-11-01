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Ібрагімович знову побив рекорд Шевченка

Сьогодні 16:44 457 0
Златан Ібрагімович встановив черговий рекорд
Ібрагімович знову побив рекорд Шевченка
#Мілан, #Ібрагімович, #Шевченко

Джерело - Чемпіон.

Нападник Мілана Златан Ібрагімович вдруге побив рекорд українського форварда Андрія Шевченка.

Про це повідомляє Opta.

Ібрагімович допоміг своїй команді обіграти Удінезе в рамках 7-го туру Серії А. Нападник спочатку віддав результативну передачу, а згодом сам відзначився голом.

Цей матч став шостим поспіль в рамках Серії А, в якому Ібрагімович відзначився голом. В епоху трьох очок за перемогу це лише третій випадок, коли гравцю Мілана підкорилося подібне досягнення. Першим став Андрій Шевченко у 2001 році, а другим сам Златан у 2012-му. Таким чином швед став єдиним гравцем, який зумів зробити це двічі.

Нагадаємо, Удінезе програв Мілану у 6 турі Серії А.

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