Ібрагімович знову побив рекорд Шевченка

Нападник Мілана Златан Ібрагімович вдруге побив рекорд українського форварда Андрія Шевченка.

Про це повідомляє Opta.

Ібрагімович допоміг своїй команді обіграти Удінезе в рамках 7-го туру Серії А. Нападник спочатку віддав результативну передачу, а згодом сам відзначився голом.

Цей матч став шостим поспіль в рамках Серії А, в якому Ібрагімович відзначився голом. В епоху трьох очок за перемогу це лише третій випадок, коли гравцю Мілана підкорилося подібне досягнення. Першим став Андрій Шевченко у 2001 році, а другим сам Златан у 2012-му. Таким чином швед став єдиним гравцем, який зумів зробити це двічі.

