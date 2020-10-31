Поєдинок розпочнеться о 19:30

Джерело - Чемпіон.

Лідер чемпіонату України київське Динамо у 8 турі української Прем'єр-ліги зіграє в гостях проти Дніпро-1.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд:

Дніпро-1: Сарнавський, Адамюк, Тейлор, Логінов, Цуріков, Ігнатенко, Піхальонок, Назаренко, Ді Франко, Когут, Довбик

Запасні: Юрчук, Сафронов, Коркішко, Ярмолюк, Кравченко, Сваток, Чичиков, Батагов, Хобленко

Динамо: Нещерет, Попов, Вербич, Шепелєв, Циганков, Андрієвський, Караваєв, Забарний, Буяльський, Супряга, Кендзьора

Запасні: Моргун, Сидорчук, Белуце, Шабанов, Де Пена, Лєднєв, Гармаш, Родрігес, Дуелунд

Раніше Олександрія та Десна розписали результативну нічию.