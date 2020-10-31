Поєдинок завершився з рахунком 2:2

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Десна не виявили сильнішого в рамках 8 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

8 тур, 31 жовтня

Олександрія - Десна 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Тотовицький(П), 1:1 - 72 Банада, 2:1 - 82 Сітало, 2:2 - 84 Будківський

Стартові склади команд:

Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Мишенко, Лучкевич, Сітало, Пашаєв, Гречишкін, Вантух, Бондаренко, Дубра

Запасні: Білик, Мельник, Стецьков, Довгий, Безбородько, Третьяков, Грицук, Шастал, Банада

Десна: Паст, Огіря, Арвеладзе, Тотовицький, Калітвінцев, Мудрик, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імерков, Шевцов

Запасні: Литовка, Тамм, Єрмаков, Домбровський, Картушов, Хльобас, Гуцуляк, Будківський, Дегтярьов

Жовті картки: Мостовий(25), Гітченко(28), Огіря(33), Мишенко(44), Третьяков(50), Імерков(65), Пашаєв(70), Сітало(83), Імерков(89, друга жовта)

Червона картка: Імерков(89, друга жовта)

Раніше Олімпік обіграв Колос.