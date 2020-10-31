 Александрия - Десна: стартовые составы | Футбол | Champion.com.ua
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Олександрія - Десна: стартові склади команд

Сьогодні 16:38 777 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Олександрія - Десна: стартові склади команд
#УПЛ, #Олександрія, #Десна

Джерело - Чемпіон.

Олександрія прийматиме чернігівську Десну в рамках 8 туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Мишенко, Лучкевич, Сітало, Пашаєв, Гречишкін, Вантух, Бондаренко, Дубра

Запасні: Білик, Мельник, Стецьков, Довгий, Безбородько, Третьяков, Грицук, Шастал, Банада

Десна: Паст, Огіря, Арвеладзе, Тотовицький, Калітвінцев, Мудрик, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імерков, Шевцов

Запасні: Литовка, Тамм, Єрмаков, Домбровський, Картушов, Хльобас, Гуцуляк, Будківський, Дегтярьов

Напередодні Олімпік обіграв Колос.

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