Олександрія - Десна: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Олександрія прийматиме чернігівську Десну в рамках 8 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Мишенко, Лучкевич, Сітало, Пашаєв, Гречишкін, Вантух, Бондаренко, Дубра
Запасні: Білик, Мельник, Стецьков, Довгий, Безбородько, Третьяков, Грицук, Шастал, Банада
Десна: Паст, Огіря, Арвеладзе, Тотовицький, Калітвінцев, Мудрик, Гітченко, Мостовий, Конопля, Імерков, Шевцов
Запасні: Литовка, Тамм, Єрмаков, Домбровський, Картушов, Хльобас, Гуцуляк, Будківський, Дегтярьов
Напередодні Олімпік обіграв Колос.