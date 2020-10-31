Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 жовтня, відбулися матчі 6 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
6 тур, 31 жовтня
Армінія - Боруссія Д 0:2 (0:0)
Голи: 0:1 - 53 Хуммельс, 0:2 - 71 Хуммельс
Айнтрахт - Вердер 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 51 Сарджент, 1:1 - 65 Сілва
Аугсбург - Майнц 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Варгас, 1:1 - 64 Онісво, 2:1 - 80 Хан, 3:1 - 90+1 Хан
Кельн - Баварія 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 13 Мюллер(П), 0:2 - 45+1 Гнабрі, 1:2 - 82 Дрекслер
Нагадаємо, Шальке та Штутгарт не виявили сильнішого.