Джерело - Чемпіон.
Колос у 8 турі УПЛ вдома поступився Олімпіку.
Чемпіонат України – УПЛ
8 тур, 31 жовтня
Голи: 0:1 – 17 Беніто, 0:2 – 62 Захедітабар, 1:2 – 86 Селезньов (пен)
Попередження: Задоя (8), Мамаду (26), Гавриш (60), Ільїн (65) - Беніто (15), Бабенко (20), Драме (64)
Колос: Кучерук - Кравченко, Гавриш, Чорноморець, Ємець - Задоя - Мамаду (Ільїн, 56), Смирний (Богданов, 69), Костишин (Оріховський, 59), Морозко (Лисенко, 69) - Ісаєнко (Селезньов, 56)
Олімпік: Кичак - Ксьонз (Чогадзе, 87), Драме, Снурніцин, Е. Пасіч - Бабенко - Беніто (Завійський, 89), Політило, Цимбалюк, Тейшейра (Альваренга, 71) - Шахаб (Каргбо, 71)
Нагадаємо, Мілевський веде переговори з декількома командами УПЛ