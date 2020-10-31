Мілевський веде переговори з декількома командами УПЛ

Про це заявив його агент Олександр Панков

Джерело - Трибуна.

Гравець брестського Динамо Артем Мілевський розглядає можливість повернення у чемпіонат України.

Про це заявив його агент Олександр Панков

"Артем не закінчує кар'єру і не збирається. Просто в майбутньому ми в пріоритеті розглядаємо можливість його повернення в чемпіонат України. Зараз вже ведуться переговори з декількома командами", - заявив агент.

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"У пріоритеті для Артема Україна, але також є варіант з клубом на Кіпрі. Аби на що розмінюватися футболіст теж не буде", - сказав Панков.

Раніше Мілевський натякнув на завершення кар’єри гравця.