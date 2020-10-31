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Барселона може збанкрутувати

Сьогодні 15:43 202 0
У клубу фінансові проблеми
Барселона може збанкрутувати
#Барселона

Джерело - sportarena.com.

Барселона може бути оголошена банкрутом вже до січня, якщо футболісти не погодяться урізати зарплати найближчим часом.

Про це повідомляє RAC1.   

Іспанському клубу необхідно скоротити зарплатну відомість на 30 відсотків до четверга, 5 листопада. Всього клуб повинен знизити зарплатні витрати на 190 млн євро.

Пандемія COVID-19 особливо сильно вдарила по Барселоні, яка не може приймати уболівальників на матчах і отримувати дохід від клубних музею та магазину.

Нагадаємо, Барселона прийме Динамо на Камп Ноу.

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