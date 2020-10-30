Барселона прийме Динамо на Камп Ноу

Визначилося місце проведення матчу киян у Лізі чемпіонів

Матч Ліги Чемпіонів між Барселоною і київським Динамо відбудеться в середу, 4 листопада, в столиці Каталонії.

Про це повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Inside.

Напередодні з'явилася інформація, що Каталонія через зростання кількості щоденних тестувань на коронавірус повністю закриє свої кордони з 30 жовтня.

Серед ряду обмежень (закриття всіх розважальних центрів, спортивних залів і т.д.) головне з них - повне закриття кордонів Каталонії на 15 днів.

Нагадаємо, що матч другого туру ЛЧ Барселона - Динамо відбудеться в найближчу середу на Камп Ноу.

Раніше, Динамо відправиться на 10-денний карантин.