Минай підписав чемпіона світу

Хахльов перейшов до клубу з Закарпаття

Джерело - ФК Минай.

Минай підписав угоду з українським центральним півзахисником Олексієм Хахльовим.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Олексій Хахльов - 21-річний має досвід виступів за іспанськими Алавес, в структурі якого дійшов до другої команди. На початку року він повернувся в Україну, виступаючи за Карпати, а влітку розірвав контракт і був в статусі вільного агента.

Найбільше досягнення в кар'єрі на цей час - участь в чотирьох іграх юнацької збірної України U-20 на тріумфальному для нашої команди чемпіонаті світу-2019 в Польщі.

Найближчий матч закарпатського Миная запланований на 1 листопада проти львівського Руху.

Раніше, Минай підписав африканського легіонера.