Минай підписав африканського легіонера

Джерело - fcminaj.com.
Минай оголосив про підписання контракту з гравцем молодіжної збірної ПАР Малепе Репо Терсайу.
Про це повідомляє пресслужба закарпатського клубу.
Сторони підписали контракт, а хавбек вже приступив до тренувань з новим клубом. При цьому про деталі угоди із 23-річним хавбеком нічого не повідомляється.
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Два останні сезони гравець провів у Чіппа Юнайтед. На його рахунку більше 60 матчів у вищій лізі одного з найсильніших чемпіонатів Африки.
За позицією він опорний півзахисник, але може зіграти і в центрі або на фланзі оборони. Наразі він грає за молодіжну збірну ПАР.