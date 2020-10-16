 Барселона готує трансфер Мбаппе | Футбол | Champion.com.ua
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Барселона готує трансфер Мбаппе

Сьогодні 12:28 797 0
Кіліан Мбаппе може покинути ПСЖ
Барселона готує трансфер Мбаппе
#Барселона, #Мбаппе

Джерело - football.ua.

Барселона готова включитися в боротьбу за нападника ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Про це повідомляє AS.

Кандидат в президенти каталонського клубу Віктор Фонт визначив форварда парижан як свою пріоритетну трансферну мету. Якщо його оберуть на посаду, то він зробить спробу підписати француза наступного літа.

У придбанні 21-річного гравця також зацікавлені Реал Мадрид і Манчестер Сіті.

У цьому сезоні Мбаппе провів 3 матчі в Лізі 1, в яких двічі забив і зробив три гольові передачі.

Нагадаємо, Барселона домовилась про трансфер Депая.

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