Барселона готує трансфер Мбаппе

Кіліан Мбаппе може покинути ПСЖ

Барселона готова включитися в боротьбу за нападника ПСЖ Кіліан Мбаппе.

Про це повідомляє AS.

Кандидат в президенти каталонського клубу Віктор Фонт визначив форварда парижан як свою пріоритетну трансферну мету. Якщо його оберуть на посаду, то він зробить спробу підписати француза наступного літа.

У придбанні 21-річного гравця також зацікавлені Реал Мадрид і Манчестер Сіті.

У цьому сезоні Мбаппе провів 3 матчі в Лізі 1, в яких двічі забив і зробив три гольові передачі.

Нагадаємо, Барселона домовилась про трансфер Депая.