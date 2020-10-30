Шапаренко пропустить матч проти Дніпра-1

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
У суботу, 31 жовтня, матчі 8 туру УПЛ Динамо зустрінеться з Дніпром-1.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
У складі "біло-синіх" цю гру пропустить Микола Шапаренко, який отримав пряму червону картку в поєдинку попереднього туру проти Олександрії. Кількість матчів дискваліфікації для динамівця повинен визначити Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.
Також у матчі не зіграє Артем Бєсєдін, який продовжує відбувати річне відсторонення.
Відзначимо, що зустріч із Дніпро-1 відбудеться на НСК Олімпійський, в якому Динамо виступить номінальним гостем. Матч розпочнеться о 19:30.
Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів.