Шапаренко пропустить матч проти Дніпра-1

Матч відбудеться у Києві

У суботу, 31 жовтня, матчі 8 туру УПЛ Динамо зустрінеться з Дніпром-1.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

У складі "біло-синіх" цю гру пропустить Микола Шапаренко, який отримав пряму червону картку в поєдинку попереднього туру проти Олександрії. Кількість матчів дискваліфікації для динамівця повинен визначити Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ.

Також у матчі не зіграє Артем Бєсєдін, який продовжує відбувати річне відсторонення.

Відзначимо, що зустріч із Дніпро-1 відбудеться на НСК Олімпійський, в якому Динамо виступить номінальним гостем. Матч розпочнеться о 19:30.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів.