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Тренер Браги оцінив матч із Зорею

Сьогодні 11:17 709 0
Карлуш Карвальял прокоментував матч проти Зорі
Тренер Браги оцінив матч із Зорею
#Зоря, #Брага, #Ліга Європи

Джерело - football24.ua.

Брага у матч із Зорею змогла використати слабкі сторони суперника.

Про це розповів головний тренер португальського клубу Карлуш Карвальял.

"Ми знали, що гра буде дуже складною проти високоякісної команди. Нам вдалося скористатися слабким місцем суперника, і це мене потішило. Це була важка та інша перемога, ніж у нас з АЕКом. Сьогодні ми демонструємо чудовий характер у той момент, коли нам це було найбільше потрібно, і ми отримали три бали.

Нам ще нічого не вдалося досягти. Брага повинна заробити більше очок, для виходу до наступного етапу нам потрібно принаймні 9 або 10 пунктів", – розповів Карвальял.

Раніше, визначився найкращий гравець матчу Зоря – Брага.

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