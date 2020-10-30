Вернидуб розкритикував Зорю за початок матчу з Брагою

Джерело - footballua.tv.
Зоря у матчі Ліги Європи проти Браги не змогла створити гостроту в атаці.
Про це розповів захисник луганського клубу Віталій Вернидуб.
"Жахливо увійшли в гру, дуже погано. Все планували по-іншому. Пропустили 2 голи, треба було щось змінювати, більше атакувати. Суперник намагався ловити нас на контратаках. Початковий план повністю не спрацював.
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У моменті з першим голом була моя персональна помилка: йшла подача, я на мить відпустив гравця. Паулінью – високого рівня футболіст, він такі моменти лузає. Моє індивідуальне недопрацювання привело до гола.
Моменти у нас були, але ми не змогли їх реалізувати. Мало що виходило попереду. Важко щось говорити. Володіння – це добре, але треба більше гостроти і надійніше грати в обороні. Тоді ми зможемо набирати очки.
Були нюанси і крім реалізації: помилки, які допускали захисники, зокрема і я, в індивідуальних єдиноборствах", – розповів Вернидуб.
Нагадаємо, Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи.