 Вернидуб розкритикував Зорю за початок матчу з Брагою | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи
Вчора 21:48 780
Арсенал розгромив Дандолк, Баєр програв Славії. Результати матчів 2 туру Лізи Європи
Вчора 23:54 557
Джошуа проситиме WBO про відстрочку бою з Усиком
Вчора 22:55 2043
Лестер переграв АЕК, Мілан знищив Спарту. Результати матчів 2 туру Лізи Європи
Вчора 21:55 650
Зоря - Брага 1:2. Як це було
Вчора 21:47 4997 1
Усик і Чісора провели дуель поглядів
Вчора 18:39 8634
Клімас назвав терміни повернення Ломаченка
Вчора 15:28 3282
Блохіну сказав, що на поле не вийду. Олександр Рикун розповів про незручні випадки, в які потрапляв
Вчора 13:47 4717
Зубков – найкращий гравець матчу Ференцварош – Динамо
Вчора 12:47 1110
Два клуби УПЛ намагаються перехопити Мілевського
Вчора 10:32 4636
Блоги
Ребров проти Луческу: історія протистоянь
Ребров проти Луческу: історія протистоянь Valeriy Ruchka
28.10.2020 14:59 512
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків Valeriy Ruchka
28.10.2020 12:38 925
Шахтар виграв у Реала, Інтер зіграв унічию з Боруссією в 1 турі Ліги чемпіонів
Шахтар виграв у Реала, Інтер зіграв унічию з Боруссією в 1 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
27.10.2020 17:21 968
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах Андрій Твердохліб
27.10.2020 12:49 1616 1
Що відбувається у кулуарах федерації легкої атлетики України - Ірина Ліщинська
Що відбувається у кулуарах федерації легкої атлетики України - Ірина Ліщинська Valeriy Ruchka
26.10.2020 20:44 748
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
09:28 Футбол Інтер втратив Лукаку після матчу з Шахтарем 2
09:12 Футбол Вернидуб розкритикував Зорю за початок матчу з Брагою 399
08:55 Футбол Антверпен - Тоттенгем 1:0. Огляд матчу 190
08:45 Блог Як Джокович пробував свої сили у сумо 308
08:41 Футбол Шахтар – Маріуполь: Де дивитися матч УПЛ 410
08:28 Футбол Юрченко – найкращий гравець Зорі у матчі з Брагою 302
08:13 Футбол Скрипник: Зоря у перші хвилини матчу з Брагою залишилась в роздягальні 792
29 Жовтня 2020
23:54 Футбол Арсенал розгромив Дандолк, Баєр програв Славії. Результати матчів 2 туру Лізи Європи 557
23:40 Баскетбол Голден Стейт хоче підписати лідера Чикаго 1853
23:25 Футбол АЕК - Лестер 1:2. Огляд матчу 1837
23:11 Теніс Оголошено призовий фонд Підсумкового турніру АТР 1939
22:55 Бокс Джошуа проситиме WBO про відстрочку бою з Усиком 2043
22:39 Теніс Костюк знищила Гомес у першому колі на турнірі у США 2096
22:23 Футбол Зоря - Брага 1:2. Огляд матчу 2118
22:18 Блог Іванісеня забив божевільний гол у ворота Браги 1388
22:10 Бокс Усик: Удар не обов'язково повинен бути потужним, щоб вразити суперника 1923
21:55 Футбол Лестер переграв АЕК, Мілан знищив Спарту. Результати матчів 2 туру Лізи Європи 650
21:48 Футбол Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи 780
21:47 Футбол Зоря - Брага 1:2. Як це було 4997 1
21:40 Хокей Маріуполь - Кременчук 1:6. Огляд матчу 1781
21:25 Футбол Директор Медіа Групи Україна: Воля порушує наші права на показ єврокубків 2433
21:11 Хокей Кременчук на виїзді розгромив Маріуполь у 2 турі УХЛ 1738
20:56 Баскетбол Будівельник програв Миколаєву у Суперлізі 1915
20:40 Футбол Шахтар продовжив контракт з Корнієнком 2108
20:25 Футбол Голанд встановив унікальний рекорд результативності у Лізі чемпіонів 2298

Вернидуб розкритикував Зорю за початок матчу з Брагою

Сьогодні 09:12 399 0
Віталій Вернидуб прокоментував матч проти Браги
Вернидуб розкритикував Зорю за початок матчу з Брагою
#Зоря, #Брага, #Вернидуб

Джерело - footballua.tv.

Зоря у матчі Ліги Європи проти Браги не змогла створити гостроту в атаці.

Про це розповів захисник луганського клубу Віталій Вернидуб.

"Жахливо увійшли в гру, дуже погано. Все планували по-іншому. Пропустили 2 голи, треба було щось змінювати, більше атакувати. Суперник намагався ловити нас на контратаках. Початковий план повністю не спрацював.

Актуально: Зоря - Брага 1:2. Огляд матчу

У моменті з першим голом була моя персональна помилка: йшла подача, я на мить відпустив гравця. Паулінью – високого рівня футболіст, він такі моменти лузає. Моє індивідуальне недопрацювання привело до гола.

Моменти у нас були, але ми не змогли їх реалізувати. Мало що виходило попереду. Важко щось говорити. Володіння – це добре, але треба більше гостроти і надійніше грати в обороні. Тоді ми зможемо набирати очки.

Були нюанси і крім реалізації: помилки, які допускали захисники, зокрема і я, в індивідуальних єдиноборствах", – розповів Вернидуб.

Нагадаємо, Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи.

Коментарі ()