Крузейро заявив про зняття санкцій за борг перед Зорею

Бразильський клуб знову має можливість реєструвати новачків

ФІФА зняла з Крузейро санкції, накладені раніше за ряд боргів, в тому числі та перед луганською Зорею за Вілліана Гомеса.

Про це повідомляє пресслужба клубу

Відзначається, що лисиці вже мають право вносити в офіційну заявку нових футболістів, чим клуб збирається скористатися в якнайближчий час, щоб забезпечити кадрову допомогу новоспеченому наставнику Луїсу Феліпе Сколарі.

Раніше Крузейро оголосив про те, що заплатив Зорі 1,385 мільйона євро боргу по Вілліану Гомесу. Після цього луганський клуб певний час не підтверджував надходження грошей, але заборону на реєстрацію новачків Крузейро, очевидно, вдалося зняти, почекавши визначені в таких випадках 10 днів.

Нагадаємо, наразі Крузейро виступає в бразильській Серії В, де після 18 туру йде в зоні вильоту, займаючи 18 місце.