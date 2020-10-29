Шахтар продовжив контракт з Корнієнком

Молодий захисник продовжив контракт з клубом

Джерело - ФК Шахтар.

Шахтар підписав новий контракт із захисником Віктором Корнієнком, який з нинішнього сезону став гравцем основного складу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Договір 21-річного футболіста тепер закінчується в середині 2025 року.

Корнієнко виступає на позиції лівого захисника. Скористався своїм шансом в першій команді після того, як серйозну травму коліна отримав Ісмаїлі.

Після вдалого старту сезону Корнієнко був викликаний в збірну України на найближчі матчі.

У нинішньому сезоні провів 8 матчів і зробив 2 результативні передачі.

Раніше, Шахтар відмовив Палмейрасу в оренді Сіпріано.