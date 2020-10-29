Шахтар відмовив Палмейрасу в оренді Сіпріано

Гірники через кадрові проблеми не відпускає гравця

Донецький Шахтар відмовив Палмейрасу на пропозицію бразильського клубу про оренду 21-річного півзахисника Маркіньоса Сіпріано.

Про це повідомляє Globo.

Керівництво клубу вирішило притримати гравця через можливі кадрові проблем, пов'язані з короновірусом.

Також тренерський штаб гірників турбує пошкодження Дентіньйо, яке той отримав в недавньому матчі з Інтером (0:0), а Сіпріано, в свою чергу, може забезпечити глибину складу в разі серйозної травми співвітчизника.

Крім того, в Шахтарі є ряд футболістів, чиї контракти незабаром закінчуються, і за якими поки немає домовленостей про продовження, через що відпускати зараз Сіпріано також порахували недоцільним.

Нагадаємо, що в Шахтар Маркіньос Сіпріано перейшов влітку 2018 року з Сан-Паулу, але в нинішньому сезоні провів за гірників лише 32 хвилини в одному поєдинку УПЛ.