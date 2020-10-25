Бразильський клуб хоче орендувати гравця Шахтаря

Сіпріано може відправитися в оренду

Бразильський Палмейрас веде переговори з Шахтарем щодо переходу 21-річного Маркіньоса Сіпріано, який не має регулярної ігрової практики в стані гірників.

Про це повідомляє Globoesporte.

Відзначається, що Палмейрас хоче орендувати Сіпріано до кінця 2021 року, а також прописати в угоді опцію на викуп контракту гравця.

В останні кілька днів сторони істотно просунулися в переговорах, а тому про трансфер Сіпріано може бути оголошено найближчим часом.

Раніше повідомлялося про зацікавленість в оренді Сіпріано з боку Флуміненсе, але тоді гірники притримали відповідь через коронавірусну кадрову кризу в першій команді.

У Шахтар Маркіньос Сіпріано перейшов влітку 2018 року з Сан-Паулу за 1 мільйон євро. У нинішньому сезоні провів лише 32 хвилини в одному поєдинку УПЛ за гірників.