Ротань викликав на листопадовий збір 24 гравці

У списку тренера Милованов, Шевцов, Кухаревич і ще 21 футболіст

Головний тренер молодіжної збірної України назвав гравців, які викликані на збір команди перед матчами відбіркового турніру Євро-2021 з Мальтою і Північною Ірландією.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У список головного тренера потрапили 24 виконавці.

Воротарі: Анатолій Трубін (Шахтар Донецьк), Дмитро Різник (Ворскла Полтава), Руслан Нещерет (Динамо Київ).

Захисники: Олександр Сирота, Костянтин Вівчаренко (обидва - Динамо Київ), Владислав Дубінчак (Дніпро-1 Дніпро), Назарій Муравський (Маріуполь), Владислав Бабогло, Роман Вантух (обидва - Олександрія), Богдан Мілованов (Спортинг, Іспанія).

Півзахисники: Георгій Цітаішвілі, Ярослав Надольський, Богдан Білошевський (усі - Динамо Київ), Сергій Булеца, Олександр Назаренко, Арсеній Батагов (усі - Дніпро-1 Дніпро), Георгій Судаков (Шахтар Донецьк), Максим Луньов (Зоря Луганськ), Артем Бондаренко, Дмитро Топалов (обидва - Маріуполь), Даніїл Сємілєт (Ворскла Полтава).

Нападники: Ілля Шевцов (Десна Чернігів), Данило Сікан (Маріуполь), Микола Кухаревич (Рух Львів).

З Мальтою українська команда зіграє на виїзді 13 листопада, а 17 листопада в Ковалівці прийме Північну Ірландію.

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