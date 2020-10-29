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Вінгер Динамо встановив особистий гольовий рекорд

Сьогодні 16:25 233 0
Де Пена забив більше двох м'ячів у міжнародному клубному турнірі
Вінгер Динамо встановив особистий гольовий рекорд
#Ференцварош, #Динамо

Джерело - ua-football.com.

Уругвайський вінгер Динамо Карлос Де Пена забив другий гол у ворота угорського Ференцвароша у матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів та встановив особистий рекорд.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Вперше у кар'єрі Де Пена забив більше двох м'ячів у міжнародному клубному турнірі.

Раніше його досягнення налічувало 2 точних постріли - у складі уругвайського Насьоналя в Копа Лібертадорес-2014, тоді Карлос вразив ворота колумбійського Насьоналя та болівійського Орієнте Петролеро.

У поточному сезоні футболіст є найкращим бомбардиром Динамо в єврокубках (3 голи). Цікаво, що до поточної кампанії Карлос взагалі не забивав у матчах європейських клубних турнірів, а тепер очолює список найкращих снайперів киян у цьому році.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів.

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