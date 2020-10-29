Зубков – найкращий гравець матчу Ференцварош – Динамо

Визначився найкращий гравець матчу

Найкориснішим гравцем матчу Динамо - Ференцварош став півзахисник збірної України Олександр Зубков.

Про це повідомляє InStat.

У поєдинку з Динамо хавбек Ференцвароша відзначився результативною передачею. У його активі 60 ТТД з браком 28%, п'ять ударів по воротах і 12 виграних єдиноборств. Рейтинг ефективності його гри склав 301 бал.

Найкращим гравцем Динамо став Олександр Караваєв (276 балів). Далі йдуть - Ілля Забарний (266 балів) та Томаш Кендзьора (266 балів).

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів.