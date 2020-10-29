Ребров: Гравці Ференцвароша почули мене після першого тайму

Гра проти Динамо була ключовою для Ференцвароша у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер угорської команди Сергій Ребров.

"Ми дуже задоволені цією грою. Перший тайм був не таким вдалим, але другий дав імпульс нашій грі. У першому таймі ми не були достатньо агресивними, гра не була достатньо комбінаційною. А в другому таймі ми забили гол, гра стала відкритою, і друга половина матчу довела, що зможемо виграти. Ми почали грати сміливіше.

Хочу сказати, що наша команда не мала досвіду грати на такому рівні і ми отримали сильного суперника. У другому таймі нам допоміг забитий гол і ще більше нам допоможе здобуте очко в поєдинку.

Поєдинок з Динамо був важливим для мене і всієї команди. Повторюся, у нас був сильний суперник. Окремо хочу відзначити, що гравці почули мене після першого тайму. Ця гра була для нас ключовою", - розповів Ребров.