Харатін оцінив матч проти Динамо

Ференцварош здобув важливі очки у груповому етапі Ліги чемпіонів в матчі проти Динамо.

Про це розповів український хавбек угорського клубу Ігор Харатін.

"Завжди потрібно грати. Вдячний фанатам, які нас підтримували навіть при рахунку 0:2. Це важлива нічия для нас. Динамо - кваліфікована команда. Це наші перші кроки в Лізі чемпіонів. Перший тайм можна записати нам в актив, але добре, що ми перевернули хід гри в другому таймі. Вважаю, ми заслуговували нічиєї.

Ще не дивився повтор епізоду з пенальті. Але як я пам'ятаю, перше торкання було в ногу, а потім вже м'яч відскочив в руку. Я не міг ніяк відреагувати на цей рикошет. Бувають такі моменти, це перший пенальті такий я в свої ворота привіз", - сказав Харатін.