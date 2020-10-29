 Харатін оцінив матч проти Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря - Брага: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 05:31 1447
Два клуби УПЛ намагаються перехопити Мілевського
Сьогодні 10:32 836
Зоря – Брага: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 08:28 305
Манчестер Юнайтед розгромив Лейпциг, Барселона перемогла Ювентус. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 1335
Ференцварош - Динамо 2:2. Як це було
Вчора 23:54 10329
Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 932
Ференцварош - Динамо 2:2. Відео голів і огляд матчу
Вчора 23:50 4568
Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Вчора 22:00 10343
Мотор з труднощами переміг Цельє у 6 турі Ліги чемпіонів
Вчора 21:24 597
Усик висунув ультиматум Джошуа
Вчора 14:16 4266
Блоги
Світоліна два роки тому виграла підсумковий турнір
Світоліна два роки тому виграла підсумковий турнір Valeriy Ruchka
Вчора 15:31 337
Ребров проти Луческу: історія протистоянь
Ребров проти Луческу: історія протистоянь Valeriy Ruchka
Вчора 14:59 473
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків Valeriy Ruchka
Вчора 12:38 879
Шахтар виграв у Реала, Інтер зіграв унічию з Боруссією в 1 турі Ліги чемпіонів
Шахтар виграв у Реала, Інтер зіграв унічию з Боруссією в 1 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
27.10.2020 17:21 934
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах Андрій Твердохліб
27.10.2020 12:49 1578 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:16 Футбол Нападник Ференцвароша вказав причину успіху в матчі з Динамо 34
10:59 Блог Що з формою? Редкач познущався з Усика 90
10:57 Футбол Боруссія Д - Зеніт 2:0. Огляд матчу 284
10:46 Футбол Бойко назвав ключовий момент у грі проти Ференцвароша 492
10:32 Футбол Два клуби УПЛ намагаються перехопити Мілевського 836
10:17 Футбол Ребров: Гравці Ференцвароша почули мене після першого тайму 291
09:56 Футбол Манчестер Юнайтед - Лейпциг 5:0. Огляд матчу 466
09:46 Футбол Харатін оцінив матч проти Динамо 838
09:30 Футбол Левченко: Вилучення Сидорчука зламало гравців Динамо 505
09:12 Футбол Визначився найкращий гравець матчу Ференцварош – Динамо 667
08:55 Футбол Ювентус - Барселона 0:2 . Огляд матчу 817
08:43 Футбол АЕК прийме Лестер, Реал Сосьєдад зіграє з Наполі. Матч 2 туру Ліги Європи 169
08:28 Футбол Зоря – Брага: Де дивитися матч Ліги Європи 305
08:15 Футбол Луческу: Динамо не змогло виграти матч, у якому домінувало 750
05:31 Футбол Зоря - Брага: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 1447
28 Жовтня 2020
23:56 Футбол Манчестер Юнайтед розгромив Лейпциг, Барселона перемогла Ювентус. Результати матчів 2 туру Ліги чемпіонів 1335
23:54 Футбол Ференцварош - Динамо 2:2. Як це було 10329
23:52 Футбол Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів 932
23:50 Футбол Ференцварош - Динамо 2:2. Відео голів і огляд матчу 4568
23:40 Баскетбол Клуб НБА був проданий за 1,6 мільярда доларів 2106
23:26 Хокей Дніпро - Сокіл 4:7. Огляд матчу 1839
23:25 Блог Ференцварош повертає інтригу. Зубков віддав асист 576
23:10 Футбол Брюгге повісив цінник на колишнього нападника Зорі 2138
22:55 Футбол Башакшехір - ПСЖ 0:2. Огляд матчу 1929
22:48 Блог Де Пена подвоїв перевагу Динамо 1189

Харатін оцінив матч проти Динамо

Сьогодні 09:46 838 0
Ігор Харатін прокоментував матч проти Динамо
Харатін оцінив матч проти Динамо
#Харатін, #Динамо, #Ференцварош

Джерело - footballua.tv.

Ференцварош здобув важливі очки у груповому етапі Ліги чемпіонів в матчі проти Динамо.

Про це розповів український хавбек угорського клубу Ігор Харатін.

"Завжди потрібно грати. Вдячний фанатам, які нас підтримували навіть при рахунку 0:2. Це важлива нічия для нас. Динамо - кваліфікована команда. Це наші перші кроки в Лізі чемпіонів. Перший тайм можна записати нам в актив, але добре, що ми перевернули хід гри в другому таймі. Вважаю, ми заслуговували нічиєї.

Ще не дивився повтор епізоду з пенальті. Але як я пам'ятаю, перше торкання було в ногу, а потім вже м'яч відскочив в руку. Я не міг ніяк відреагувати на цей рикошет. Бувають такі моменти, це перший пенальті такий я в свої ворота привіз", - сказав Харатін.

Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів.

Коментарі ()