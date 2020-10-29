Левченко: Вилучення Сидорчука зламало гравців Динамо

Джерело - Чемпіон.
Динамо зіграло два різних тайми у матчі Ліги чемпіонів проти Ференцвароша.
Про це розповів ексгравець збірної України Євген Левченко у Twitter.
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"Два абсолютно різних тайми у виконанні Динамо. Перший - добре позиційно, рух, комбінації.
Другий тайм - явно провалили. Фізично підсіли, після 1:2 і вилучення Сидорчука - зламалися психологічно. 2:2, по-моєму, закономірний результат", - розповів Левченко.
Нагадаємо, Динамо втратило перемогу над Ференцварошем у 2 турі Ліги чемпіонів.