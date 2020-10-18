Також Крузейро розрахувався з іншими кредиторами і очікує, що на наступному тижні буде скасована заборона на трансфери в зв'язку із заборгованостями

Джерело - офіційний сайт Крузейро.

Крузейро розрахувався з Зорею по боргу за трансфер Вілліана Гомеса.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Бразильський клуб виплатив українському 9 229 057,22 реалів (близько 1,4 мільйона євро) вже з урахуванням штрафу і витрат ФІФА в розмірі 328 107,03 реалів (близько 50 000 євро).

Також Крузейро розрахувався з іншими кредиторами і очікує, що на наступному тижні буде скасована заборона на трансфери в зв'язку із заборгованостями.

Нагадаємо, Зоря втратила перемогу над Колосом.