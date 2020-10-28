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Бірмінгем може підписати контракт з Пато

Сьогодні 18:55 106 0
Алешандре може переїхати до Чемпіоншипа
Бірмінгем може підписати контракт з Пато
#Пато, #Бірмінгем

Джерело - UA-футбол.

Бірмінгем Сіті, який виступає в Чемпіоншипі, проявляє інтерес до колишнього нападника Мілана і збірної Бразилії Алешандре Пато.

Про це повідомляє The Sun.

31-річний гравець знаходиться в статусі вільного агента з того часу, як покинув Сан-Паулу в серпні. З березня 2019 року футболіст провів за бразильський клуб 33 матчі, забив дев'ять голів і зробив дві результативні передачі.

У своїй кар'єрі Пато також виступав за Інтернасьйонал, Корінтіанс, Челсі, Вільярреал і Тяньцзінь Цюаньцзянь. У складі збірної Бразилії форвард зіграв 27 матчів, відзначившись 10 м'ячами двома гольовими пасами. Разом з національною командою він став дворазовим призером Олімпійських ігор і переможцем Кубка конфедерацій.

Нагадаємо, Аллегрі може очолити Челсі.

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