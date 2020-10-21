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Аллегрі може очолити Челсі

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Крісло під Френком Лемпардом хитається
Аллегрі може очолити Челсі
#Аллегрі, #Челсі

Джерело - sport.ua.

Новим головним тренером Челсі може стати Массімільяно Аллегрі. 

Про це повідомляє quotidiano.net.

Керівництво лондонського клубу може найближчим часом звільнити Френка Лемпарда.

Роботою англійця в клубі незадоволені. Незважаючи на масштабне посилення складу влітку, команда виграла всього 2 з стартових 5 матчів в АПЛ.

Аллегрі знаходиться в статусі безробітного з травня 2019 року, коли він покинув Ювентус. Раніше повідомлялося про те, що запросити італійця хоче Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Челсі зіграв внічию з Севільєю.

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