Аллегрі може очолити Челсі

Крісло під Френком Лемпардом хитається

Новим головним тренером Челсі може стати Массімільяно Аллегрі.

Про це повідомляє quotidiano.net.

Керівництво лондонського клубу може найближчим часом звільнити Френка Лемпарда.

Роботою англійця в клубі незадоволені. Незважаючи на масштабне посилення складу влітку, команда виграла всього 2 з стартових 5 матчів в АПЛ.

Аллегрі знаходиться в статусі безробітного з травня 2019 року, коли він покинув Ювентус. Раніше повідомлялося про те, що запросити італійця хоче Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, Челсі зіграв внічию з Севільєю.