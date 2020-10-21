Аллегрі може очолити Челсі

Джерело - sport.ua.
Новим головним тренером Челсі може стати Массімільяно Аллегрі.
Про це повідомляє quotidiano.net.
Керівництво лондонського клубу може найближчим часом звільнити Френка Лемпарда.
Роботою англійця в клубі незадоволені. Незважаючи на масштабне посилення складу влітку, команда виграла всього 2 з стартових 5 матчів в АПЛ.
Аллегрі знаходиться в статусі безробітного з травня 2019 року, коли він покинув Ювентус. Раніше повідомлялося про те, що запросити італійця хоче Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Челсі зіграв внічию з Севільєю.