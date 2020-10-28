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Ребров: Ференцварош буде грати у свою гру

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Ребров: Ференцварош буде грати у свою гру
#Динамо, #Ребров, #Ференцварош

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Ференцварош у домашньому матчі проти Динамо має домінувати на полі.

Про це розповів головний тренер угорської команди Сергій Ребров.

"Перед матчем із Барселоною журналісти запитували мене, чи потрібно нам адаптуватися до тактики іспанців або ж суперникам доведеться підлаштовуватися під нас. Тоді я відповів, що Ференцварош не виступав у Лізі чемпіонів 25 років, тому ми повинні бути готові міняти свою гру відповідно до опонентів.

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У середу ми також зустрінемося з дуже сильним суперником. Але, оскільки ми граємо вдома, будемо намагатися демонструвати власну гру, яка дозволить нам домінувати на полі та перемагати", - відзначив Ребров.

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