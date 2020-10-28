Бартомеу пояснив відставку з поста президента Барселона

Колишній президент Барселони Жозеп Бартомеу пояснив, чому він покинув клуб саме зараз.

Про це розповів сам функціонер.

"Я оголошую про свою відставку, а також про відставку ради директорів. Це спільне рішення.

Після поразки в Лізі чемпіонів від Баварії з рахунком 2:8 найпростішим рішенням була б відставка.

Відразу після поразки потрібно було прийняти фундаментальні рішення, які повинні були гарантувати клубу стійке майбутнє. Це довелося б робити посеред пандемії, а ми не могли залишити клуб в руках менеджерів з обмеженими навичками.

Хто запрошував би тренера, хто підписував би футболістів? Хто домігся б того, щоб Мессі залишився, хто домігся б оптимізації зарплат? Це були обов'язки ради директорів.

Ми призначили вибори на найближчу доступну дату. Відставка в більш ранній період привела б до кризи влади за лічені тижні до прийняття найважливіших рішень. У нас не було причин йти у відставку, враховуючи, що вибори були призначені на березень. Ми не хотіли втікати через тиск. У Барсі перехід влади мав бути впорядкованим", - розповів Бартомеу.