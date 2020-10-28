Ребров: Поважаю Луческу - це тренер ТОП-рівня

Головний тренер Динамо Мірча Луческу зміг змінити гру киян.

Про це розповів наставник Ференцвароша Сергій Ребров.

"Я дуже поважаю Мірчу Луческу, це тренер ТОП-рівня, легенда в Румунії. Гадаю, усі помітили зміни, які Луческу привніс у Динамо.

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Я бачу більше дисциплінованості, більше розуміння гри. Звичайно ж, нас очікує складний матч. Але я готую команду не до зустрічі персонально з Луческу, а до зустрічі з київським Динамо. Ми повинні бути готовими до будь-яких ситуацій на полі, адже, як я вже сказав, це дуже мудрий тренер", - відзначив Ребров.